В больнице Усть‑Катава установили современный компьютерный томограф

Покупка и установка оборудования обошлись в 70 миллионов рублей

В Усть-Катаве в медико-санитарной части № 162 установили современный компьютерный томограф. Перед началом работы на новом медицинском оборудовании сотрудники больницы прошли обучение, а в помещении был сделан необходимый ремонт, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Подобная техника поставляется только в крупные медицинские центры городов с большей численностью населения, чем в Усть-Катаве. Однако близость города к самому проблемному участку федеральной трассы М-5, высокая аварийность на этом участке дороги, а также большое число пострадавших, которых доставляют в больницу, обуславливали необходимость приобретения современного медицинского оборудования»,— отметили в ведомстве.

По словам главного врача медучреждения Елены Поповой, для того чтобы организовать КТ-диагностику, в нескольких кабинетах пришлось делать ремонт. В частности, были заменены вентиляционная система и система электроснабжения. Все работы, включая покупку томографа, обошлись в 70 миллионов рублей.

«Сегодня мы говорим о том, что медицинская помощь становится качественнее и доступнее. Доступнее она стала не только для жителей Усть-Катава, но и для жителей Ашинского, Катав-Ивановского районов, многих-многих населенных пунктов. Большое спасибо всем, кто вложил силы в реализацию этого проекта»,— сказал на открытии кабинета компьютерной томографии замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин.

По его словам, в скором времени на современном оборудовании начнут делать коронарографию. Для этого сотрудники пройдут специальное обучение.

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