«Мягкий родзал» открыли в больнице Миасса

Здесь домашняя обстановка, но всегда рядом опытные врачи

В миасской городской больнице № 2 открыли «мягкий родзал» для комфортных родов. Его обстановка почти не отличается от домашней, но рядом все время дежурят врачи, сообщает пресс-служба клиники.

«Для родов очень важен гормон окситоцин. Он способствует раскрытию шейки матки. Самая активная выработка естественного гормона происходит при приглушенном или выключенном свете. Поэтому в этом родзале можно с легкостью создать атмосферу „тепло, темно и тихо“»,

— рассказывают в пресс-службе.

Кровать-трансформер позволит будущей маме найти удобное положение тела. Фитболы и коврики помогут облегчить схватки, шведская стенка — расслабить мышцы, а просторная ванна — пережить самые непростые моменты схваток.

«В родах давно практикуют свободное поведение: женщина может двигаться так, как хочет, петь — в общем, действовать, как подсказывает ее тело. В мягких родах врачи не вмешиваются в естественный ход процесса. А при болезненных схватках помогают найти удобное положение тела и правильно дышать»,

— говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Оксана Семченкова.

Необычный родзал работает на платной основе. Цена вопроса — 5 тысяч рублей за роды.