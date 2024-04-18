В больнице Коркино работает новый флюорограф

Аппарат позволяет загружать снимки в программу удаленного доступа

В Коркино в городской больнице № 1 появился новый стационарный флюорограф. Установку купили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость аппарата составила около девяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава области.

«Новая установка оснащена рентгенозащитной кабиной, что дает возможность минимизировать вредное воздействие рентгеновского излучения при обследовании пациентов. Также новый аппарат позволяет уменьшить радиационную нагрузку на персонал», — говорит главный врач ГБ № 1 города Коркино Владимир Селютин.

Флюорограф позволяет загружать результаты исследований и сами снимки в специализированную программу для их удаленного просмотра специалистами других медучреждений.

Напомним, флюорография позволяет выявить такие грозные заболевания, как онкология и туберкулез. Уже с 15 летнего возраста флюорографию один раз в год необходимо проходить каждому человеку, за исключением беременных женщин.

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