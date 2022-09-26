В Бакале включили заблокированную энергетиками котельную

Жилые дома и соцобъекты города начали подключать к теплу

В городе Бакале Челябинской области включили котельную «Центральная», которую ранее отключили от электричества из-за многомиллионных долгов перед «Уралэнергосбытом», сообщили ИА «Первое областное» в администрации Саткинского района.



В муниципалитете уточнили, что гарантирующий поставщик электроэнергии и собственник котельных Бакала ООО «Нефтехимавтоматика-С» смогли договориться о возобновлении электроснабжения котельной.



Напомним, что ранее «Уралэнергосбыт» отключил от электроэнергии до уровня аварийно-технологической брони котельную. Причина — долг за электричество в 15 млн рублей, который накопило ООО «Нефтехимавтоматика-С». Из-за этого вовремя не смогли включить отопление в 95 многоквартирных домах, школе, трех детсадах и Доме культуры.



Прокуратура вручила ООО «Нефтехимавтоматика-С» предписание о необходимости погасить долг. Однако вместо исполнения предписания сотрудники котельной попытались самовольно подключиться к электроэнергии, что привело к полному обесточиванию объекта.



Одновременно с этим власти Бакала обратились в суд с требованием к ООО «Нефтехимавтоматика-С» передать принадлежащие ей котельные в собственность города. Дело в настоящий момент рассматривается.

Ситуацию комментировали в областном Минстрое: там гарантировали, что население Бакала без отопления не останется.