В августе в Челябинской области прогнозируют первые заморозки и много солнца

Рассказываем, какие сюрпризы готовит южноуральцам последний летний месяц

Лето, кажется, только началось, но не успели южноуральцы как следует погреться на солнышке, как уже наступает август. Какие сюрпризы готовит нам последний летний месяц, рассказали климатологи челябинского Гидрометеоцентра.

«В метеорологии летний период заканчивается при устойчивом переходе средней суточной температуры воздуха через +15°С в сторону понижения температуры. В северо-западных районах переход температуры происходит во второй декаде августа, в центральных и южных районах наблюдается в конце месяца»,— сообщают эксперты.

Средняя температура воздуха в августе на Южном Урале составляет +16, +17°С, в горных районах области до +15°С. Абсолютный максимум составляет +37°С, абсолютный минимум — 0°С. Во второй и третьей декадах месяца возможны заморозки.

Осадки по территории области распределяются неравномерно. Традиционно больше всего дождей в Златоусте — до 80 миллиметров, меньше всего — до 36 миллиметров — в Брединском районе. В Челябинске обычно выпадает до 60 миллиметров осадков. Однако бывает всякое: в 1931 году в столице Южного Урала выпало 368% месячной нормы, а в 1929 году — всего 11%. Грозы наблюдаются в течение 4-13 дней.

«В августе преобладают ветры западного и северо-западного направлений. На западе области в основном дуют ветры северо-восточного направления. Средняя месячная скорость ветра составляет 2-3 метра в секунду, в городе Челябинске — 3 метра в секунду. При шквалистом усилении ветра максимальный порыв достигает 16-20 метров в секунду»,— добавляют климатологи челябинского Гидрометеоцентра.

В целом август — месяц солнечный: в течение 28 дней на территории Челябинской области светит солнце. Но, по данным сервиса «Яндекс.Погода», после 20 августа в регионе зарядят дожди.

В этом году последний летний месяц начнется с жарких температур. По данным синоптиков, 1 августа в Челябинской области ожидается тридцатиградусная жара. Такая погода простоит около недели. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.