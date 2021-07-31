В Челябинской области обещают жару до +34°C, дожди и грозы

В отдельных районах региона возможны туманы

Эти выходные в Челябинской области будут дождливыми и жаркими. В отдельных районах возможны грозы и порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Сегодня, 31 июля, в Челябинске по прогнозу синоптиков ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +27, +29°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 1 августа, обещают осадки в виде кратковременного дождя, днем возможна гроза. В ночные часы ртутные столбики достигнут +16, +18°C, днем воздух прогреется до +29, +31°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области выходные, согласно прогнозу, будут дождливыми и жаркими. В субботу прогнозируют грозы, в отдельных районах возможны туманы. Днем потеплеет до +27, +32°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В воскресенье в регионе также возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +14, +19°C, днем прогреется до +31°C, на юге — до +34°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.