В аварийном здании бывшего роддома в Каслях появится Центр народного художественного промысла

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект

Аварийное здание бывшего роддома в центре Каслей получило шанс на новую жизнь: здесь, как планировалось ранее, разместится Центр народного художественного промысла, который станет частью проекта «Касли — город-музей под открытым небом».

Как сообщают журналисты медиахолдинга «Первый областной», Госэкспертиза Челябинской области выдала положительное заключение на проект реконструкции роддома, на очереди процедура торгов по поиску подрядчика.

Согласно проекту, будущий Центр народных художественных промыслов будет включать в себя несколько функциональных зон, в том числе лекторий, конференц-зал, помещения для проведения мастер-классов, историческую зону с современным оборудованием. Планируется, что это даст возможность вести в том числе научно-исследовательскую и экспедиционную деятельность по выявлению тех изделий из каслинского литья, которые ранее были изготовлены местными заводами и находятся на территории России, но пока не вошли в цифровую базу данных. И закономерно, что здание центра будет оформлено элементами каслинского литья.

Напомним, реконструкция здания бывшего роддома — это второй этап реализации проекта «Касли — город-музей под открытым небом», который поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ожидается, что музейный комплекс станет центром инновационных подходов в организации музейного дела, творческой и научной лабораторией для детей, а также одной из главных достопримечательностей в туристической инфраструктуре города Касли.