Каслинский краеведческий музей откроют до конца 2023 года

Музей расположится в здании бывшего госпиталя

К концу 2023 года в Каслях закончат работы над новым музейным комплексом. Он будет почти полностью посвящен художественному литью из чугуна. Работы завершены уже на 94%.



Музей будет находиться в здании бывшего госпиталя в исторической части города. Здесь в будущем появится большой музейный комплекс. Кроме выставочных залов откроются мастерские и площадка для мероприятий. Жители и гости города смогут самостоятельно лить из чугуна. Об этом рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Музейный комплекс будет состоять из нескольких зон. Для детей создадут площадку со скульптурами героев из мультиков, для взрослых откроют прогулочные зоны со скамейками.

Новые экспонаты в будущий музей передаст Каслинский завод архитектурно-художественного литья. Предметы отольют специально для музея по старым формам, которые сохранились на предприятии.

Рабочие сейчас шпаклюют и красят стены с потолками, ставят ограждения и готовят входную группу. Ее украсят каслинским литьем.