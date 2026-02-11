В Аргаяшском округе назначили нового прокурора

Денис Асадуллин работает в надзорном органе более 13 лет

Новым прокурором Аргаяшского округа стал советник юстиции Денис Асадуллин. Его коллективу представил глава регионального ведомства Игорь Донгаузер, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Стаж работы Дениса Асадуллина в прокуратуре — более 13 лет. В Челябинске он работал зампрокурора Калининского района и помощником прокурора Курчатовского района, в Варненском округе — заместителем прокурора, в Копейске — старшим помощником прокурора. Также он занимал должность прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД по региону.

Игорь Донгаузер рассказал новому руководителю, на какие проблемы следует обратить внимание в первую очередь, а также определил основные направления работы ведомства в Аргаяшском округе.

Ранее в Челябинске назначили врио начальника полиции. Им стал Александр Рябоконь.