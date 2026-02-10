Полицию Челябинска возглавил экс‑начальник ОМВД Коркино

Александр Рябоконь работает в органах внутренних дел более 16 лет

Временно исполняющим обязанности начальника УМВД по Челябинску назначен Александр Рябоконь. Приказ подписал глава ГУ МВД по региону Сергей Космачев. Соответствующая информация размещена на официальном сайте полицейского главка.

Александр Рябоконь пришел в органы внутренних дел в 2009 году. На протяжении 10 лет он работал в полиции Варны, занимая должности от оперативника уголовного розыска до начальника ОМВД по Варненскому району. В 2022 году он возглавил полицию Еткульского района, а в конце 2024‑го — полицию Коркино.

Известно, что к обязанностям начальника полиции Челябинска Александр Рябоконь уже приступил.

Напомним, в декабре 2025 года уволили главу челябинского УМВД Андрея Меньшенина. Незадолго до этого его отстранили от должности на время проверки, связанной с делом о взятке.