Временно исполняющим обязанности начальника УМВД по Челябинску назначен Александр Рябоконь. Приказ подписал глава ГУ МВД по региону Сергей Космачев. Соответствующая информация размещена на официальном сайте полицейского главка.
Александр Рябоконь пришел в органы внутренних дел в 2009 году. На протяжении 10 лет он работал в полиции Варны, занимая должности от оперативника уголовного розыска до начальника ОМВД по Варненскому району. В 2022 году он возглавил полицию Еткульского района, а в конце 2024‑го — полицию Коркино.
Известно, что к обязанностям начальника полиции Челябинска Александр Рябоконь уже приступил.
Напомним, в декабре 2025 года уволили главу челябинского УМВД Андрея Меньшенина. Незадолго до этого его отстранили от должности на время проверки, связанной с делом о взятке.