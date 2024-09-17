В Аргаяше завершили капитальный ремонт детской поликлиники

Первые пациенты уже оценили новшества

В Аргаяше Челябинской области капитально отремонтировали детскую поликлинику. Здание преобразилось как снаружи, так и внутри, вход в больницу перенесли во двор для безопасности юных пациентов, а логистику продумали так, чтобы здоровые и больные дети не пересекались, сообщили наши коллеги из газеты «Восход».

В поликлинике выделили диагностический и консультационный блоки, а также блок приема врачей. Повсюду вывески и стрелочки, чтобы дети и их родители сразу могли понять, в каком направлении им двигаться. В большом холле оборудовали гардероб и регистратуру, в малом можно оформить листок нетрудоспособности и другие справки и документы. Расписание приема врачей, а также номера кабинетов, где они принимают, можно найти на электронном табло.

В блоке приема здоровых детей есть комнаты матери и ребенка и кабинет здорового ребенка, где выдают молочные смеси и обучают уходу за детьми. В ближайшее время будет открыт зал для занятий лечебной физкультурой, его пока оснащают необходимым оборудованием.

Молодые мамы уже оценили обновленную поликлинику:

«Отделение не узнать! Я даже не сразу поняла, что нахожусь в том же здании»,— призналась Зиля Мухаметова.

Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за возможность обновлять социально важные объекты.