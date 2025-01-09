Для женщин Пласта закупили новый маммограф

Аппарат диагностирует заболевания молочной железы

В отремонтированную поликлинику Пласта поступил новый цифровой маммограф Р500 «Маммоскрин». Аппарат позволит выявлять раннюю патологию молочных желез, в том числе онкологию. О технике рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Цифровой маммограф проводит качественную и точную диагностику. Кроме того, он значительно снижает лучевую нагрузку на пациентов, а само исследование занимает гораздо меньше времени», — сказал главврач районной больницы Пласта Игорь Аристенко.

Результаты хранятся неограниченное время. При необходимости консультации с другими специалистами их можно отправить в любую клинику мира.

В пресс-службе перечислили преимущества маммографа: простота использования медтехники; более низкая стоимость снимков; возможность мгновенного просмотра изображений и хранения их в электронном виде; улучшенная четкость и контрастность снимков; наличие разнообразных инструментов для анализа изображений.

Снимок можно увеличивать и делать более четким для его детального изучения.

«Использование современного оборудования позволяет диагностировать рак молочной железы на ранней стадии на 8% чаще, чем раньше», — добавили в пресс-службе.

Оборудование приобрели в рамках программы «Развитие здравоохранения Челябинской области».