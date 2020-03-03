В Академ Риверсайде появился первый детский сад

Сегодня его посетил губернатор Челябинской области.

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Сегодня, 3 марта, глава Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова посетили недавно открывшийся детский сад в микрорайоне «Академ Риверсайд». Корреспонденты ОТВ также выехали на место и побеседовали с заведующей и посетителями дошкольного учебного заведения.

Детский сад № 250, расположенный на улице Молодогвардейцев, 72, открыли для детей жильцов микрорайона в феврале 2020 года. Жители «Академа» очень довольны: от дома до учреждения всего пять минут ходьбы.

«Мы раньше ходили в детский сад возле аэропорта, а сейчас вышел из подъезда и уже в саду. Из-за того, что дорога туда занимала полтора часа на машине, мы ездили в сад очень редко. Вставать приходилось уже в полпятого, в семь вечера только были дома. А сейчас вышел из подъезда и через пять минут ребёнок уже в детском саду»,— рассказывает мама двухлетнего Александра Татьяна Сергеева.

Заведующая детским садом Татьяна Шрейнер рассказала, что учреждение рассчитано на 341 место, из них 178 для детей дошкольного возраста, а остальные — для детей младшего дошкольного возраста.

«В учреждении 12 групп, на каждом этаже по шесть. В каждой группе имеется своя раздевалка, игровая, спальня, буфет, туалет. Проектом предусмотрен спортивный зал с необходимым оборудованием, а также просторный музыкальный зал с современной мультимедийной акустической системой и звукозаписывающей студией. В учреждении имеются медицинский блок с процедурным кабинетом, есть психологическая гостиная и зона релаксации. Вообще, этот сад — огромный подарок для нашего микрорайона, и мы, и родители безумно рады. На сегодняшний день учреждение укомплектовано на 100%, в этом году выпускных групп не будет»,— рассказала Татьяна Шрейнер.

Глава региона Алексей Текслер отметил, что и внутри, и снаружи детского сада всё сделано достаточно неплохо.

«Детский сад мне понравился, очень такой современный. Самое главное, что детям понравилось. Я подходил к ним, спрашивал, одна девочка сказала, что раньше она ходила в другой садик, и ей не нравилось, а здесь ей нравится. Это самая важная оценка. Наша оценка субъективная, а у детей объективная»,— сказал губернатор.

Дети встретили руководителей области и города песней о маме, но немного стеснялись: музыкальный работник старательно помогала юным артисткам. В конце произведения Алексей Текслер поаплодировал юным дарованиям и поблагодарил за творческий сюрприз.

Отметим, на строительство данного детского сада потрачено свыше 162 миллионов рублей, из которых около двух миллионов — из городского бюджета, около тридцати миллионов — из областного бюджета и свыше 129 миллионов — из федерального бюджета.