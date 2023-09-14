15 территорий Челябинской области накопили коммунальные долги перед отопительным сезоном

Готовность региона к пуску тепла составляет почти 98%

Города и районы Южного Урала почти полностью готовы к началу отопительного периода. Вместе с тем полтора десятка территорий входят в сезон, увеличив долги перед поставщиками коммунальных ресурсов. При этом общая задолженность всех муниципалитетов снизилась на 1,2 млрд рублей. Об этом на областном совещании губернатора с членами правительства и местными главами доложил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, сообщает официальный сайт регионального правительства.

В пресс-службе Минстроя Первому областному информагентству предоставили полный список должников. Это города Верхний Уфалей, Копейск, Миасс, Озерск, Троицк и Южноуральск, а также Коркинский муниципальный округ, Агаповский, Брединский, Верхнеуральский, Каслинский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский и Саткинский районы. Глав этих территорий Юлий Элбакидзе призвал усилить претенциозную работу.

К началу сентября средняя готовность муниципалитетов к пуску тепла в дома и социальные учреждения составила почти 98% — немного выше, чем на ту же дату в прошлом году.

«Все главы предупреждены о персональной ответственности за подготовку к отопительному сезону, которую они несут в соответствии с действующим законодательством», — отметил глава областного Минстроя.

Выслушав министра, Алексей Текслер поручил главам обеспечить своевременное начало отопительного сезона и его стабильное прохождение, а также усилить работу по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что жители Магнитогорска задолжали за коммуналку более 1 млрд рублей. Из них около 850 миллионов рублей — за отопление и чуть меньше 250 миллионов — за воду.