В 2026 году южноуральские аграрии подготовят к севу 2,2 млн гектаров земли

Пашни отдадут под зерновые, кормовые и масличные культуры, картофель и овощи

В Челябинской области подготовка в посевной кампании выходит на финишную прямую. В 2026 году общая посевная площадь составит 1,778 миллиона гектаров, а еще 431,3 тысячи гектаров отведут под пары — участки, которые не будут засевать в этом сезоне, чтобы накопить влагу, сохранить питательные вещества в почве и провести борьбу с сорняками. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Из запланированных 1,778 млн гектаров почти 1,65 млн отдадут под яровые культуры, остальное — под многолетние и озимые культуры. В составе ярового сева зерновые, кормовые и масличные культуры, картофель и овощи.

Структура посевов в регионе ежегодно корректируется в зависимости от рыночной ситуации. Хозяйства постепенно отказываются от монокультур, расширяя площади под овсом, ячменем, подсолнечником, рапсом, гречихой и чечевицей. Особенно заметен рост масличных культур: в этом году их посевы увеличатся еще на 64 тысячи гектаров.

«Такой подход уже дает результат. В 2025 году Челябинская область стала лидером в Уральском федеральном округе по растениеводству. Урожай зерна составил 2,4 миллиона тонн, масличных культур — почти 473 тысячи тонн. Увеличивается экспорт продовольствия, с начала этого года экспорт зерновых вырос в пять раз», — отметил глава региона.

Сейчас в регионе идет активная фаза предпосевных работ. Хозяйства постепенно выходят в поля и начинают подготовку почвы. Ранняя весна требует четкой организации: важно не упустить влагу и уложиться в оптимальные сроки. Перед аграриями стоит задача сохранить набранные в прошлом году темпы, выполнить производственные планы и повысить эффективность.

Сельхозпроизводители получают помощь от региона. В марте уже перечислены субсидии на производство зерновых. Согласованы льготные кредиты на подготовку к посевной. В течение года хозяйствам дополнительно помогут с семенами, удобрениями и развитием инфраструктуры.