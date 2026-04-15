Челябинская область увеличит объемы агроэкспорта в 2026 году

Весенний сев создаст задел для роста производительности

Южноуральские аграрии в этом году планируют обработать около 2,2 млн гектаров пашни — это на 43 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Общая площадь посевов составит примерно 1,78 млн гектаров, из них 1,65 млн гектаров — яровые культуры. Увеличиваются площади под масличные культуры, что важно для развития экспорта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин в ходе областного совещания.

Зима была короткой, а весна наступила ранняя: из-за теплой погоды и ветров есть риск потери влаги в почве, при этом сохраняется вероятность заморозков в конце апреля. Техника к выходу в поле в целом готова: тракторы — на 95%, сеялки — на 96%, культиваторы — более чем на 90%. Продолжается обновление парка, закупается новая техника. В регионе приобретено 33 трактора, 10 комбайнов и 81 единица других сельхозмашин. Общий объем вложений превысил 1 млрд рублей. Запасы топлива сформированы.

Озимые посевы увеличены почти вдвое и находятся в хорошем состоянии. Семян в целом достаточно, но проверена пока только примерно половина. Эту работу нужно завершить до начала активного сева. В отдельных районах требуется ускорить проверку и улучшить качество семян. В ближайшее время начнется распределение федерального плана поставок удобрений. Для устойчивой работы отрасли и успешного проведения посевной кампании государство сохраняет поддержку ключевых направлений, предоставляя субсидии.

В марте на производство, реализацию зерновых культур выплачено 162,9 млн рублей. Получатели — это 176 агропредприятий и фермерских хозяйств. Доля возмещения затрат составила до 40%. В 2026 году планируется направить 2,8 млн рублей на элитное семеноводство, 9,9 млн рублей на элитные семена картофеля и овощи открытого грунта, 182 млн рублей на поддержку приобретения минеральных удобрений, 41 млн рублей по федеральному проекту на картофель и овощи. Предусмотрена целевая поддержка аграриев по нескольким программам: на развитие семейных ферм, «Агростартап» и «Агромотиватор».

На сегодняшний день оформлены льготные краткосрочные кредиты на весенние полевые работы в объеме 2,6 млрд рублей. Сейчас аграрии на сухих участках закрывают влагу, то есть проводят боронование. Потом начнут внесение удобрений, после чего приступят к севу.

«Ключевая задача на ближайший период — это обеспечить выход в поле в оптимальные сроки без потери влаги, завершить проверку семян и оформление документов в государственной информационной системе. Также необходимо закрыть вопрос по некондиционным семенам, довести план по закупу и внесению минеральных удобрений до норматива. Считаю, что в регионе есть все условия, чтобы провести посевную в оптимальные сроки, произвести необходимый объем сельхозпродукции», — считает Алексей Кобылин.

Рост объемов производства агропродукции связан в том числе с активным развитием экспорта. Поставки зерновых из Челябинской области выросли в 9 раз по сравнению с прошлым годом, гречихи и проса — примерно в 2—3 раза, овса — почти в 10 раз, пшеницы — до 9—12 раз, ячменя — в 2—5 раза. С начала года вывезли 243 тонны овса, 13,4 тысячи тонн пшеницы, более 4 тысяч тонн семян льна и около 4 тысяч тонн ячменя. Экспорт масличного льна вырос особенно сильно — в десятки раз.

Сельхозпродукцию с Южного Урала везут в Казахстан, куда открылся экспорт ржи, Кыргызстан, Индию, Китай, Афганистан, Беларусь и даже в США. В целом экспорт зерновых вырос примерно в 5 раз по деньгам.