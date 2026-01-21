В 2026 году в Челябинской области интернет проведут в 42 населенных пункта

Губернатор поручил главам муниципалитетов содействовать в выделении земель

В 2026 году в Челябинской области продолжается масштабная работа по ликвидации цифрового неравенства. Планируется подключить еще 42 села и деревни, передает пресс-служба правительства региона.

«Прошу глав максимально оперативно содействовать в выделении земельных участков и согласовании размещения новых объектов связи», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на областном аппаратном совещании.

Особое внимание будет уделено теме информационной безопасности и активного внедрения отечественного мессенджера MAX. Подключение населенных пунктов к интернету соответствует целям нацпроекта «Экономика данных».

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2025 году почти полмиллиона жителей Сосновского района получили доступ к интернету благодаря региональному проекту «Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Жители деревни Урефты и поселка Кисегачинского впервые подключились к проводному интернету.

Благодаря субсидии из областного бюджета сети связи уже созданы в 153 населенных пунктах Челябинской области.