В 2025 году в поселок Западный запустят новый автобусный маршрут

Он свяжет Привилегию и улицу Молодогвардейцев

Поселок Западный и Челябинск планируют связать новым маршрутом. Это хотят сделать во втором полугодии 2025 года, сообщили ИА «Первое областное» в Миндортрансе Челябинской области.

В данный момент между поселком Западным и Челябинском организовано два межмуниципальных маршрута по регулируемому тарифу: № 158к «Поселок Западный (микрорайон Белый Хутор) — город Челябинск (Чичерина)» и № 136к «Поселок Западный (микрорайон Белый Хутор) — город Челябинск (железнодорожный вокзал)».

«К запуску во втором полугодии 2025 года планируется маршрут № 222 „Поселок Западный (микрорайон Привилегия) — город Челябинск (Молодогвардейцев)“», — сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что собственникам недвижимости в поселках Западном и Пригородном не придется обращаться в Росреестр для изменения данных в ЕГРН.