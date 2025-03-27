Жителям Западного и Пригородного не придется изменять данные в ЕГРН

Это произойдет автоматически

Собственникам недвижимости в поселках Западном и Пригородном не придется обращаться в Росреестр для изменения данных в ЕГРН, сообщили ИА «Первое областное» в региональном управлении Росреестра.

«Органы местного самоуправления уполномочены на присвоение, изменение, аннулирование объектов адресации и размещение адресной информации в Государственном адресном реестре (ГАР). Таким образом, актуализация адресов в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) из ГАР осуществляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия без участия правообладателя. Поэтому жителям поселков Западный и Пригородный после присоединения к Челябинску не нужно обращаться за изменением своих данных в Росреестр, это произойдет автоматически», — отметила замруководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Юрченко.

Также в управлении напомнили, что вся информация об имеющихся в собственности объектах недвижимости отражена в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра и «Госуслугах». Помимо этого, граждане могут заказать выписку из ЕГРН для получения актуальной информации о характеристиках объекта недвижимости.