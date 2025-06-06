В 2025 году в Челябинской области заменят 10 тысяч светильников по программе «Светлый регион»

Новый проект стартует в 26 муниципалитетах

В первый год реализации программы «Светлый регион» в Челябинской области будет установлено более 10 тысяч светильников в 26 муниципальных образованиях региона. Об этом ИА «Первое областное» сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Максим Корнеев.

Напомним, о старте проекта объявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе обращения к Заксобранию в четверг, 5 июня. В рамках программы планируется установка новых осветительных приборов в населенных пунктах Челябинской области, прокладка новых кабельных линий для устройства стационарного умного освещения уличной дорожной сети.

В 2026—2027 годах планируется устройство уличного освещения — на действующих опорах, на подвесах — в 40 муниципальных образованиях региона.