В Челябинской области стартовал новый проект «Светлый регион»

Первые два объекта — дороги Шершни — Западный и Белый Хутор — Малиновка — Северный

Сегодня, 5 июня, на Южном Урале стартовал большой областной проект «Светлый регион», в рамках которого планируется за три года установить в населенных пунктах Челябинской области не менее 50 тысяч новых осветительных приборов.

Региональный проект сегодня анонсировал губернатор Алексей Текслер в ходе обращения к Заксобранию.

«Мною принято решение о старте регионального проекта „Светлый регион“, в рамках которого установим до 50 тысяч новых осветительных приборов в населенных пунктах Челябинской области, проложим новые кабельные линии для устройства стационарного умного освещения уличной дорожной сети. Даю поручение подготовить соответствующую программу на три года с возможностью дальнейшей пролонгации», — сказал он, в частности.

Как сообщили в пресс-службе Миндортранса, сегодня стартовали работы по устройству освещения на двух дорогах регионального значения: Шершни — Западный и Белый Хутор — Малиновка — Северный.

«На дорогах протяженностью 10 километров установят 270 светильников. В настоящее время проводится подготовительный этап, который включает разметку территорий и подготовку полосы отвода для установки опор. Монтаж фундаментов начнется с начала следующей рабочей недели», — рассказали в министерстве.

Работы планируется завершить к октябрю 2025 года.