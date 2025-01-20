В 2025 году в Челябинской области отремонтируют 172 км дорог

Продолжение получат многие начатые проекты

В 2025 году в Челябинской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также нового проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 172 километра дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Трасса, которая соединит дороги Челябинск — Харлуши и Шершни — Северный, продолжит строиться в 2025 году и станет частью «малого обхода» областной столицы. Участок особенно важен для жителей поселков Западного, Малиновки и Белого Хутора.

Сейчас весь транспорт из этих поселков ходит через кольцо и плотину. Эта дорога не рассчитана на большой поток машин, поэтому часто там образуются пробки. Новая шестикилометровая дорога разгрузит это место.

В текущем году продолжится строительство путепровода в Новосинеглазово и улицы Гранитной.

Дорога из Красного Поля в Полетаево — тоже переходящий проект. Капремонт также продолжат: Нижнеусцелемово —Кидыш — Степное, Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка, Халитово — Баязитова.

Еще продолжится ремонт автодороги Октябрьский — Крутоярский — Петровский. Запланировано отремонтировать дороги: Челябинск — Октябрьское, Сугояк — Кирды, Кыштым — Тайгинка — Сайма, Катав-Ивановск — Шарлаш, Подовинное — Каракульское.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что на трассе М-5 дорожники расширят сложные участки в горнозаводской зоне Челябинской области.