За прошлый год жертвами аварий на дорогах Челябинской области стали 340 человек, сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Иван Путков.
При этом на федеральных дорогах погибли 73 человека, в городах — 137, остальные погибшие стали жертвами ДТП на региональных трассах. Среди жертв аварий за прошлый год 147 водителей, 94 пассажира и 89 пешеходов.
«К сожалению, уменьшение показателей гибели людей по сравнению с 2023 годом незначительное. Но пострадавших стало меньше, участники движения стали чаще пристегиваться ремнями безопасности», — отметил Иван Путков.
Он добавил, что чаще всего правила дорожного движения нарушают водители от 30 до 50 лет.
С 2025 года в России ужесточены административные штрафы по ряду нарушений.