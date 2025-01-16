В 2024 году на дорогах Челябинской области погибли 340 человек

Чаще всего ПДД нарушают водители от 30 до 50 лет

За прошлый год жертвами аварий на дорогах Челябинской области стали 340 человек, сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Иван Путков.

При этом на федеральных дорогах погибли 73 человека, в городах — 137, остальные погибшие стали жертвами ДТП на региональных трассах. Среди жертв аварий за прошлый год 147 водителей, 94 пассажира и 89 пешеходов.

«К сожалению, уменьшение показателей гибели людей по сравнению с 2023 годом незначительное. Но пострадавших стало меньше, участники движения стали чаще пристегиваться ремнями безопасности», — отметил Иван Путков.

Он добавил, что чаще всего правила дорожного движения нарушают водители от 30 до 50 лет.

С 2025 года в России ужесточены административные штрафы по ряду нарушений.