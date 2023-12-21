В 2024 году акция «Снеговики‑добряки» охватит в два раза больше южноуральских детей

Ирина Текслер объявила, что новогодние подарки получат тысяча детей

В Челябинской области акция «Снеговики-добряки» проходит уже пять лет. Учредитель Фонда социальных, образовательных и культурных инициатив Фонд 2020 Ирина Текслер накануне сообщила, что с 2024 года новогодние подарки получат уже не пятьсот детей, как ранее, а тысяча.

Награждение наставников и подведение итогов масштабной предновогодней акции прошло накануне. В церемонии приняла участие семья губернатора Алексея Текслера.

«Благодаря профессионализму и чуткости своих наставников ребята смогли преодолеть трудности и достичь личных успехов в различных областях: образование, культура, спорт. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил им заслуженные награды», — пояснила Ирина Текслер.

Она рассказала о ребятах, которым сделали подарки супруги. Так, четырнадцатилетний Иван Богер из поселка Рощино Сосновского района получил электрогитару.

«Талантливый баянист. Мама тяжело болеет, не ходит, отца нет, есть младший братик. Иван сам заботится о них и хотел оставить занятия музыкой, но преподаватель Егор Валуев удержал от этого шага. В итоге Ваня стал лауреатом всероссийских и областных фестивалей. Сейчас осваивает электрогитару. Мы исполнили его мечту, и вот Иван с новой электрогитарой и комбиком», — рассказала Ирина Текслер.

Подробнее о церемонии награждения наставников читайте в нашем фоторепортаже.