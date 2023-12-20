Алексей Текслер наградил наставников в рамках акции «Снеговики-добряки»

Отмечены педагоги, которые занимаются с детьми-инвалидами и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию

Двадцать наставников, чьи имена были отмечены в рамках благотворительной акции «Снеговики-добряки», получили поощрительные письма из рук губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Торжественная церемония награждения прошла сегодня, 20 декабря.

«Проект „Снеговики-добряки“ особый. Это по-настоящему народная акции. Каждый человек или организация может выбрать ребенка и подарить ему новогоднее чудо — то, о чем ребенок долго мечтал. В этом году мы также решили поздравить наставников. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто каждый день работает с детьми, и пожелать вам успехов, чтобы вы не останавливались на достигнутом, ведь очень важно, чтобы каждый ребенок видел в своем наставнике образ будущего, образец для подражания и стремился стать лучше», — обратился к наставникам Алексей Текслер.

Поощрительные письма получили 20 педагогов из Челябинска, Копейска, Златоуста, Снежинска, Троицка, Варны и поселка Рощино. Например, заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области Людмила Дробнис работает в детской школе искусств № 2. Среди воспитанников педагога есть дети с аутизмом. Уроки музыки, как хороший курс реабилитации, помогает им адаптироваться к большому миру. Тренер из Магнитогорска Василь Сибагатулин занимается адаптивными видами спорта с детьми-инвалидами из Магнитогорска. Многих ребят он заставил выйти из привычной зоны комфорта и открыл им новые горизонты.

С 2019 года акцию «Снеговики-добряки» поддерживает семья губернатора. Сегодня Алексей Текслер и его супруга Ирина вручили подарки 14‑летнему Ивану Богеру из поселка Рощино и 15‑летнему Михаилу Варганову из Златоуста. Иван занимается музыкой и мечтал о собственном музыкальном инструменте, а Михаил увлекается техникой, учится на автомеханика, поэтому его мечтой был набор инструментов.

«Наш сын тоже участвует в акции вместе со своим классом. Это очень правильно, потому что это позволяет воспитывать в детях сострадание и милосердие. Каждый год снеговиков-добряков среди нас становится больше и больше. В следующем году мы увеличим число детей, чьи мечты будут исполнены, с 500 до 1000 человек», — пообещала Ирина Текслер.

За поддержку акции чету Текслеров поблагодарила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Именно под ее патронажем и реализуется масштабный проект.