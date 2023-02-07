«Проводится проверка. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение», — заявил старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.
О смерти девочки в социальных сетях сообщила ее мама. По словам женщины, у дочери в течение шести дней держалась температура. Накануне дня смерти ребенка стало тошнить — девочку вместе с мамой положили в больницу. Однако лучше ей не становилось. У маленькой пациентки начали неметь ноги. Сильно подскочил сахар. Стало трудно дышать. В итоге девочка забилась в судорогах, потеряла сознание и умерла на глазах мамы.
«Почему такое безразличие, я не знаю, как с этим жить», — плачет на видео из соцсетей мать ребенка.
Ранее в челябинской ГКБ № 9 умерла 26-летняя женщина, находившаяся на девятом месяце беременности. Спасти ребенка также не удалось.