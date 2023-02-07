СК проверяет обстоятельства смерти 8‑летней девочки в больнице Озерска

Ребенок умер в палате на глазах у матери

В субботу, 4 февраля, в педиатрическом отделении больницы Озерска умерла восьмилетняя девочка. Обстоятельства ее смерти проверяет Следственный комитет. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

«Проводится проверка. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение»,

— заявил старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

О смерти девочки в социальных сетях сообщила ее мама. По словам женщины, у дочери в течение шести дней держалась температура. Накануне дня смерти ребенка стало тошнить — девочку вместе с мамой положили в больницу. Однако лучше ей не становилось. У маленькой пациентки начали неметь ноги. Сильно подскочил сахар. Стало трудно дышать. В итоге девочка забилась в судорогах, потеряла сознание и умерла на глазах мамы.

«Почему такое безразличие, я не знаю, как с этим жить», — плачет на видео из соцсетей мать ребенка.

Ранее в челябинской ГКБ № 9 умерла 26-летняя женщина, находившаяся на девятом месяце беременности. Спасти ребенка также не удалось.