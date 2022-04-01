В 2022 году больше южноуральцев планируют выращивать картофель на своих дачах

В Минсельхозе считают, что в этом нет необходимости — регион способен обеспечить жителей этим овощем

Дачных картофельных плантаций у жителей Челябинской области в этом году будет больше. Такие результаты показал опрос жителей, который в марте 2022 года проводил онлайн-сервис SuperJob. Региональный Минсельхоз при этом заверяет, что такой необходимости нет — урожай Челябинской области позволяет до весны обеспечивать поставки картофеля на рынок и в социальную сферу.

Опрос показал, что большинство владельцев дач, огородов и частных домов в Челябинской области будут сажать картофель в этом году. Для каждого второго это ежегодная практика, а каждый одиннадцатый житель региона в прошлом году картофель не сажал.

Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях говорили о планах увеличить объем посадки. Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов в регионе не планируют сажать картофель. Челябинцы в возрасте 35—44 лет делились планами чаще более молодых и более зрелых сограждан (59%). Но больше всего тех, кто планирует сажать картофель в этом году, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (65%).

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области отметили, что садоводы и жители села в нашем регионе традиционно выращивают много картофеля. В 2021 году картофеля в области собрали 401,9 тыс. тонн.

На каждого южноуральца вырастили 117 кг картофеля, а фактический уровень потребления на каждого жителя составляет 93 кг в год. Таким образом, в ведомстве не видят необходимости, чтобы жители региона выращивали в больших объемах картошку на своих участках.

«Я против того, чтобы население сажало свою картошку. В этом случае невостребованным окажется картофель, произведенный аграриями Челябинской области. Сельхозпроизводители будут нести дополнительные убытки, а это сделает их неэффективными и ненужными», — сообщил накануне журналистам глава Минсельхоза Алексей Кобылин.

В 2022 году в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах планируется увеличить производство картофеля до 109,5 тыс. тонн — это на 7,5 тонны больше, чем годом ранее. Чтобы поддержать производство, на возделывание этой культуры будет выплачена государственная поддержка — 12,7 миллиона рублей. Это на 2,5 миллиона рублей больше, чем в 2021 году.

«Часть выращенного урожая аграрии традиционно реализуют за пределами области. Также на рынок области попадает картошка из других регионов и стран. Сегодня практически в каждом хозяйстве региона, которое занимается выращиванием картофеля, имеются новые либо модернизированные современные хранилища. Это позволяет до весны обеспечивать поставки на рынок и в социальную сферу», — добавили в министерстве.

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