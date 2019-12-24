Увеличили число рейсов на маршруте № 71 в Челябинске

Первый автобус будет отправляться в 5.30.

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В Челябинске увеличилось количество рейсов на автобусном маршруте № 71 «ЧМК — Братьев Кашириных — Петра Столыпина». Первый автобус теперь будет отправляться в 5.30. Последний, от ЧМК, — в 20.25.

«В связи со сложной дорожной обстановкой на магистралях города фактическое время прохождения остановок может отличаться. Рекомендуем отслеживать движения транспорта в режиме реального времени с помощью сайта, мобильных приложений», — сообщили в пресс-службе Управления транспорта Челябинска.

Кроме того, по просьбе жителей северо-запада ввели рейсы с «Петра Столыпина» в 10.02 и 10.50. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте.

Число рейсов будет увеличиваться, и работа маршрутов продлеваться по мере увеличения штата водителей.