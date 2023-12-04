Утро понедельника в Челябинске началось с восьмибалльных пробок

Рассказываем, где образовались заторы

Сегодня, 4 декабря, утром в Челябинске на дорогах после обильных снегопадов в выходные образовались восьмибалльные пробки. Заторы зафиксированы во всех районах города, передает ИА «Первое областное».

Серьезные пробки образовались на Северо-Западе: автомобили стоят на улицах Профессора Благих, Бейвеля, Молодогвардейцев, Куйбышева, на нанескольких участках Комсомольского проспекта, проспекта Победы, улиц Братьев Кашириных и Университетской Набережной.

Заторы на нескольких участках образовались на Свердловском проспекте. Там движение затруднено в том числе из-за ДТП. По улицам Труда и Первой Пятилетки также непросто проехать.

Зафиксированы пробки на проспекте Ленина, улицах Блюхера, Доватора, на Копейском шоссе и улице Енисейской.

Напомним, сегодня на весь день отключают два светофора на пересечении улиц Куйбышева и Красного Урала, а также улиц Гагарина и Дзержинского.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Челябинске и области вновь ожидается снег и гололед. Водителям и пешеходам следует быть осторожными.