Теплую и снежную погоду обещают жителям Челябинской области

Ветер будет сильным

Сегодня, 4 декабря, в Челябинской области возможно потепление до +3 градусов. В регионе снова будет идти снег, местами синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют метели. На дорогах сохранится гололед.

В Челябинске в утренние часы ожидается около −14°С, днем столбики термометров установятся в пределах от −3 до −5°С. Ветер северо-западного направления с переходом на юго-восточный 5 — 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Облачно, мокрый снег. Слабая метель. На дорогах гололедица.

В Челябинской области утром будет около −13°С, днем синоптики прогнозируют около −1...-6 градусов. Для жителей южных и крайних западных районов региона неделя начнется с весенней погоды: там обещают до +3°С и снег с дождем. На остальной территории ожидается снег. В отдельных районах обещают метели и гололедные явления. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15 — 17 метров в секунду.