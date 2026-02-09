Метели и скользкие дороги пообещали жителям Челябинской области 9 февраля

Существенные осадки ожидаются лишь в отдельных районах

Сегодня, 9 февраля, день в Челябинской области местами выдастся снежным: синоптики обещают метели, снежные заносы и гололедицу на дорогах. Пока без морозов: градусники покажут минус 5—10 градусов. Ветер сменит направление с южного на северное, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается небольшой снег и −6°С. Слабый северо-западный ветер.

В Магнитогорске также не обойдется без осадков. Температура достигнет −7°С.

Миасс и Бреды во второй половине дня накроют снегопады. Те же −7°С.

В Верхнем Уфалее и Верхнеуральске — слабые осадки и −9°С.

В Катав-Ивановске установится безветренная и снежная погода. Столбики термометров зафиксируются на −7°С.