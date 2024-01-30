Уральское полпредство взяло в работу вопросы от филиалов фонда «Защитники Отечества»

Есть проблемы, для решения которых необходимы изменения нормативно‑правовой базы

Полномочный представитель президента РФ на Урале Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами УрФО. Центральной темой стала работа филиалов фонда «Защитники Отечества» в регионах округа.

Представители отделений Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали полпреду о том, что большинство вопросов удается успешно решать. Однако есть проблемы, для решения которых необходимы изменения нормативно-правовой базы. В частности, речь идет об оформлении документов, доступе к льготам и мерам поддержки военнослужащих и членов их семей, совершенствовании механизмов получения медицинской, юридической помощи и так далее.

«Вопросы, которые сегодня прозвучали, мы забираем в работу. Часть из них уже прорабатывается на федеральном уровне. Ряд вопросов, в том числе связанных с дополнительными мерами поддержки, регионы также прорабатывают на своем уровне. У субъектов УрФО в этом направлении накоплен большой и успешный опыт», — акцентировал Владимир Якушев.

Напомним, 2 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». С 1 июня 2023 года во всех регионах округа начали работать филиалы фонда. 3 октября на встрече полномочного представителя президента Владимира Якушева с руководителем государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой было принято решение о проведении ежемесячных совещаний с представителями отделений организации.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что за полгода работы филиалы фонда в УрФО обработали порядка 30 тысяч обращений.