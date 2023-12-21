28 тысяч обращений обработали в фонде «Защитники Отечества» в УрФО

Итоговое совещание с представителями филиалов провели в полпредстве

Филиалы фонда «Защитники Отечества» в Уральском федеральном округе решили более 28 тысяч вопросов с начала своей работы, эту цифру озвучили на итоговом совещании с представителями филиалов, сообщает информационное агентство «Тюмень сегодня».

Вопросы поступали от военнослужащих и членов семей участников специальной военной операции. Совещание по поручению полпреда Владимира Якушева провел его заместитель Борис Кириллов.

«Работа социальных координаторов имеет огромное значение для поддержки наших ветеранов и защитников Отечества. Важно создать все условия для того, чтобы эта работа была эффективной: совершенствовать межведомственное взаимодействие, устранять бюрократические препятствия, тиражировать успешные практики», — отметил Борис Кириллов.

Работа фонда находится на личном контроле полномочного представителя президента Владимира Якушева.