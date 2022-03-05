Упрощенный порядок оформления инвалидности продлили до июня 2022 года

Лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы по‑прежнему не нужно

Упрощенный порядок оформления инвалидности продлили до 1 июля 2022 года. Обо всех нюансах рассказали на портале «Госуслуги».

С 9 апреля 2020 года порядок оформления инвалидности был упрощен. В таком виде он действовал до начала весны этого года, теперь его в очередной раз продлили — до 1 июля.

Это значит, что для установления или продления инвалидности лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы не нужно. Поликлиника сама перешлет в бюро все сведения в электронном виде. Справки об инвалидности и другие документы придут заказным письмом. К слову, документы для получения технических средств реабилитации тоже отправляют в электронном виде. Заявку на получение можно подать на «Госуслугах».

Степень утраты трудоспособности для тех, кто пострадал на производстве или имеет профессиональные заболевания, также определяется по упрощенному порядку. Документы пересылают в электронном виде в бюро, а готовые документы приходят заказным письмом.

Если срок переосвидетельствования наступит в период по 1 июля 2022 года, ранее установленную группу инвалидности продлят на 6 месяцев, начиная с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.

Инвалидность можно продлевать без заявления о проведении медико-социальной экспертизы и письменного согласия на освидетельствование.

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