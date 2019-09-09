Уникальные документы опубликовало на своем сайте министерство обороны РФ

Их рассекретили к 80-летию со дня подписания Пакта о ненападении между Германией и СССР.

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На сайте Министерства обороны Российской Федерации появился новый мультимедийный раздел с уникальными документами, которые были рассекречены к 80-летию со дня подписания Пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом.

«Материалы мультимедийного раздела позволят посетителям составить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения», — сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

Среди документов можно увидеть: донесения заместителя Народного комиссара обороны, докладная записка начальника Генерального штаба РККА, описание боевых операций 2-го германского армейского корпуса, а также шифротелеграммы, отправлявшиеся руководству страны из различных городов Западной Украины начальником главного политуправления Красной Армии Львом Мехлисом.

Публикация документов позволит посетителям сайта лучше понять, почему были приняты те или иные решения, а также станет деятельностью ведомства, направленной на защиту исторической правды.



