Уникальную купель строят в кафедральном соборе Рождества Христова в Челябинске

Она предназначена для полного погружения в воду

В нижнем храме строящегося кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске в ближайшее время появится купель для крещения полным погружением. Как сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии, таких по всей Челябинской области чуть больше десяти, а креститься важно именно полным погружением.

«Крещаемые редко интересуются, как именно будет совершаться таинство: полным погружением, обливанием или окроплением. Между тем это не простая формальность, а действо, имеющее глубокий смысл. В христианском таинстве крещения полное погружение в воду символизирует погребение для греховной жизни, а изведение из воды — возрождение к новой»,— объяснили в митрополии.

Уникальной купель будет не только потому, что таких в регионе мало, но и по своей красоте. На ее стенах изображен Христос, а также различные сцены из Евангелия. На данный момент строительство купели почти завершено.

Напомним, сейчас ведутся отделочные работы в нижнем храме Христорождественского собора. Ранее губернатор Алексей Текслер посетил стройку и лично выложил элементы мозаики на полу храма. Совсем скоро самый высокий собор Челябинска с уникальной росписью откроет свои двери для верующих.