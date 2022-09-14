Свою профессиональную карьеру Сунгоркин начал в 1976 году в качестве собкора «Комсомольской правды» на БАМе. Позже в родной газете он прошел путь от заместителя редактора одного из отделов до главреда.
Помимо должности главного редактора газеты, Владимир Сунгоркин долгое время занимал кресло генерального директора медиахолдинга «Комсомольская правда». В декабре 2003 года он вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России. В 2016 году Сунгоркину запретили въезд на Украину. В апреле 2022 года главред «Комсомолки» попал в санкционный список Евросоюза.
О Сунгоркине с большой теплотой отзываются его челябинские коллеги.
«„Комсомольская правда“ — это и есть Владимир Николаевич Сунгоркин. Редакционная политика, лучшие журналисты страны, громкие темы, первые места во всех рейтингах за последние 30 лет — все это он. За эти годы он не раз приезжал в Челябинск, встречался с журналистами местных СМИ, всем им хотелось пообщаться с профи и просто обаятельным человеком. Смерть — это не про него. Нам, нынешним и бывшим сотрудникам „Комсомолки“, он казался вечным. Его любили, уважали, им восхищались. Безмерно харизматичный, юморной, умный. Эта трагедия в масштабах страны, не меньше», — рассказывает заместитель редактора сайта «Царьград» Антон Садчиков, более 20 лет возглавлявший челябинскую редакцию «Комсомолки».
Свои соболезнования в связи с кончиной известного журналиста выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.