Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Мэтру российской журналистики было 68 лет

На 69-м году жизни умер заслуженный журналист РФ, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Информацию официально подтвердили в редакции «КП».

Свою профессиональную карьеру Сунгоркин начал в 1976 году в качестве собкора «Комсомольской правды» на БАМе. Позже в родной газете он прошел путь от заместителя редактора одного из отделов до главреда.

«„Комсомольская правда“ — это и есть Владимир Николаевич Сунгоркин. Редакционная политика, лучшие журналисты страны, громкие темы, первые места во всех рейтингах за последние 30 лет — все это он. За эти годы он не раз приезжал в Челябинск, встречался с журналистами местных СМИ, всем им хотелось пообщаться с профи и просто обаятельным человеком. Смерть — это не про него. Нам, нынешним и бывшим сотрудникам „Комсомолки“, он казался вечным. Его любили, уважали, им восхищались. Безмерно харизматичный, юморной, умный. Эта трагедия в масштабах страны, не меньше»,

— рассказывает заместитель редактора сайта «Царьград» Антон Садчиков, более 20 лет возглавлявший челябинскую редакцию «Комсомолки».