Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной главреда «Комсомольской правды»

Владимир Сунгоркин умер во время очередной командировки в Приморье

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и коллегам главного редактора газеты «Комсомольская правда», который умер в среду, 14 сентября

«Владимира Николаевича ценили не только в медийном сообществе — его знала и уважала, без преувеличения, вся страна. Большой профессионал, человек одаренный, чуткий и талантливый, он по праву считался одним из создателей современной российской журналистики. Он сумел сохранить легендарный бренд „Комсомолки“, сделать издание одним из самых успешных медиапроектов в стране. Под его руководством региональные филиалы „Комсомольской правды“ прочно вошли в топ по доверию аудитории — знаю это наверняка на примере челябинской „КП“. И самое главное — Владимир Сунгоркин заложил основы свободной печати в России, воспитал целое поколение молодых талантливых журналистов и медиаменеджеров»,

— заметил Алексей Текслер.

По словам коллег, Владимир Сунгоркин скончался после инсульта во время командировки в Приморье.