/ Скончался итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Самой знаменитой работой Бернардо Бертолуччи считается картина «Последнее танго в Париже», главные роли в которой исполнили Марлон Брандо и Мария Шнайдер. Среди работ режиссера также картины «Мечтатели», «Маленький Будда» и «Ускользающая красота».
Среди заслуг режиссера — многочисленные награды, такие как «Оскар», «Золотой глобус» и премия Британской академии кино и телевизионных искусств. В 2013 году драматург получил именную звезду на аллее славы в Голливуде. Кроме того, Бернардо Бертолуччи был отмечен премией мира на саммите лауреатов нобелевской премии в 2014 году.