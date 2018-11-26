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/ Скончался итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Скончался итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Автору «Последнего танго в Париже» было 77 лет.
сегодня в 14:19
  |  Общество
Итальянский режиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался сегодня, 26 ноября, на 77 году жизни. Об этом сообщает газета Repubblica. Точные причины смерти мужчины пока неизвестны.

Самой знаменитой работой Бернардо Бертолуччи считается картина «Последнее танго в Париже», главные роли в которой исполнили Марлон Брандо и Мария Шнайдер. Среди работ режиссера также картины «Мечтатели», «Маленький Будда» и «Ускользающая красота».

Среди заслуг режиссера — многочисленные награды, такие как «Оскар», «Золотой глобус» и премия Британской академии кино и телевизионных искусств. В 2013 году драматург получил именную звезду на аллее славы в Голливуде. Кроме того, Бернардо Бертолуччи был отмечен премией мира на саммите лауреатов нобелевской премии в 2014 году.

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