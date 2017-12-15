/ Экс-министр экономразвития России получил 8 лет колонии строгого режима

Алексею Улюкаеву также назначен штраф в 130 миллионов рублей.

Сегодня в Москве был оглашен приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Судье на зачитывании решения потребовалось порядка двух часов, начала она с признания чиновника виновным в получении взятки в качестве должностного лица. При вынесении приговора были учтены положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания. Тем не менее, наказание было избрано достаточно суровым.

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Домашний арест Улюкаеву засчитают в срок наказания. — сообщает издание РИА «Новости».

Напомним, министр экономического развития России был задержан с поличным при получении взятки размером в 2 миллиона долларов. Деньги Улюкаев якобы вымогал с представителей «Роснефти» в связи с покупкой акций «Башнефти», его в течение нескольких месяцев прослушивали силовики. Главный свидетель дела — Игорь Сечин проигнорировал требования явиться в суд, а в уголовном деле эксперты и журналисты усмотрели множество несостыковок и неточностей.