/ Городские власти уличили в бездействии в отношении жильцов разрушающегося дома на Южном Урале

Жители многоквартирного дома обеспокоены состоянием фундамента и стен.

Жители дома № 31 по улице Социалистической в Усть-Катаве беспокоятся о состоянии здания. Государственная комиссия признала существование угрозы обрушения из-за деформации фундамента и стен. Межведомственной комиссией администрации городского округа вопрос о признании дома ветхоаварийным не рассмотрен в нарушение закона.



Действующее законодательство обязывает межведомственную комиссию провести оценку состояния жилых помещений и многоквартирных домов независимо от финансово-экономических возможностей. Кроме того, комиссия не вправе ставить рассмотрение вопроса о признании дома аварийным в зависимость от того, предоставили ли собственники необходимые документы, поскольку в комиссию обратился именно орган государственного жилищного надзора. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры.

Требование прокуратуры признать бездействие администрации Усть-Катавского городского округа незаконным было удовлетворено судом. Обследование жилого дома должно быть проведено с привлечением специальной комиссии. Решение вступило в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой города.