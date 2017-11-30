/ Уголовное дело о расстреле челябинского юриста передано в суд

Следователям потребовалось 2 года, чтобы установить обстоятельства громкого преступления.

Сегодня, 30 ноября, стало известно об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу об убийстве челябинского юриста Александра Овчинникова. Его расстреляли неизвестные в конце 2015 года у подъезда собственного дома, на теле погибшего было обнаружено не менее 8 пулевых ранений. 54-летний юрист вступил в конфликт с руководством садового товарищества, что, по версии следствия, и стало причиной преступления. Обвиняемыми оказались двое мужчин 41 и 42 лет.



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Челябинска Александра Козлова и Вячеслава Лобкова, обвиняемых, в соответствии со степенью участия, в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Угроза убийством», «Убийство и пособничество в убийстве», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Уголовное дело направлено в Калининский районный суд на рассмотрение.

Напомним, 29 декабря 2015 года на северо-западе Челябинска в одном из дворов расстреляли мужчину. Последние несколько лет убитый работал юристом и активно занимался защитой прав граждан, в частности, Александр Овчинников являлся представителем членов садового товарищества «Вишневый». Именно эта работа, по одной из версий, стала причиной убийства. Большое количество огнестрельных ранений и отсутствие похищенных личных вещей говорит и о том, что убийство было спланированным. 54-летнего мужчину расстреляли практически у подъезда, когда он утром собирался на работу. До своей машины на парковке он не дошел несколько метров.