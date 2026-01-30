УФАС наказало стоматологию за незаконный обзвон челябинцев

Клиника EuroSmile зазывала горожан на осмотр без согласия абонентов

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) пресекло нарушение закона о рекламе. Поводом стала жалоба жителя города, которому без его разрешения позвонили из стоматологической клиники EuroSmile с предложением пройти обследование, сообщает пресс-служба ведомства.

По закону рассылать или распространять рекламу по телефону можно только с предварительного согласия человека. Клиника EuroSmile такого согласия не получила, поэтому ее действия признаны незаконными.

УФАС России выдало клинике предписание немедленно прекратить распространение рекламы таким способом. Также антимонопольная служба рассматривает вопрос о привлечении стоматологии к административной ответственности и наложении штрафа.

УФАС напоминает: «холодные» рекламные звонки без согласия абонента запрещены. Граждане, получившие подобные звонки, имеют право потребовать их прекращения и пожаловаться в УФАС.

