Учителям Челябинска на последний звонок подарят альстромерии, розы и хризантемы

Потратить на букет горожане готовы в среднем 2700 рублей

Большинство челябинцев (9 из 10) планируют дарить цветы учителям в честь последнего звонка. При этом подходы к подарку различаются. 51% опрошенных вручат общий букет от класса — это самый популярный вариант. 38% собираются дарить цветы лично, от своей семьи. Об этом ИА «Первое областное» рассказали аналитики платформы «Авито Товары».

Топ-5 цветов для букетов учителям возглавили альстромерии — они получили 22% голосов. За розы проголосовали 21% горожан. Хризантемы выбирают столько же — 21%. Гортензии предпочитают 20%. Комнатные растения и георгины делят последнее место с 11% каждый — они наименее востребованы.

При выборе букета 64% родителей принимают решение самостоятельно. 24% делают это совместно с ребенком. 12% полностью доверяют выбор выпускнику.

Средний планируемый бюджет на букет к последнему звонку — 2700 рублей. 12% хотят уложиться в 1500 рублей. 65% закладывают сумму от 1500 до 3000 рублей, 11% планируют потратить от 3000 до 5000 рублей, а 12% готовы выделить более 5000 рублей.

Онлайн-реклама заметно влияет на выбор места покупки, отмечают аналитики «Авито Рекламы». 6 из 10 опрошенных (60%) признают, что такие объявления влияют на их решение. Для 22% это один из основных факторов при поиске магазина.

Основные места, где челябинцы видят релевантную рекламу цветов:



площадки электронной коммерции — 28%;

поисковые системы — 23%;

онлайн‑магазины цветов — 22%.

Исследование показало, что традиция дарить цветы учителям на последний звонок остается важной для челябинцев. При этом горожане стараются рационально подходить к выбору: объединяются для общего букета, ориентируются на проверенные варианты цветов и активно используют цифровые инструменты для поиска лучших предложений.