Что подарить учителю в День знаний вместо цветов

Ищем альтернативу букетам

Цветы все еще остаются неотъемлемой частью 1 сентября. Но порадовать педагога, к которому вы идете учиться, можно и другим способом. Предлагаем несколько нестандартных идей для подарка учителю в День знаний.

Не забывайте, что стоимость любого презента не должна превышать трех тысяч рублей. Иначе подарок — личный или от класса — можно расценивать как взятку. Предельная стоимость подарка работникам системы образования установлена Гражданским кодексом РФ в статье 575.

Съедобные букеты и боксы

Проще всего заменить живые цветы альтернативным букетом из сладостей: шоколада, конфет, мармелада. Учитель также обрадуется коробочке-боксу с чаем, орехами, вареньем, медом, сладостями или кофе внутри. Подойдут также авторское печенье и пряники с символикой Дня знаний. Главное — быть уверенным, что у вашего педагога нет аллергии на какие-то компоненты такого подарка.





Подарочная карта

На первый взгляд, такой подарок выглядит совершенно банально. Но попробуйте напрячь фантазию и найти магазин, перекликающийся с предметом, который ведет педагог, или с хобби учителя. Не дарите карточки в магазины косметики, а дарите в книжные и канцелярские, в магазины товаров для рукоделия или сборки масштабных моделей. Тогда подарок не будет формальным и подчеркнет индивидуальность учителя.

Билеты в кино, театр или музей

Хороший способ продлить учителю праздник — отправить его в кино, театр или в музей. Такой подарок позволит отвлечься от школьной рутины и приобщиться к миру искусства. Только не забывайте, что билеты должны быть на двух человек, чтобы учитель мог провести время с кем-то из близких или с коллегой.

Сертификат на посещение мастер-класса

Возможно, ваш педагог очень любит готовить. Или мечтает играть на сцене. Или долгими вечерами рисует и выкладывает мозаику. Поддержите стремление учителя к творчеству и подарите ему приглашение на подходящий мастер-класс.

Онлайн-подписка

Многие люди пользуются подписками на онлайн-кинотеатры и другие полезные сервисы. Учитель не исключение. Только заранее узнайте, какой педагогу интересен ресурс.





Полезная вещь в рабочий кабинет

Многие педагоги проводят в школе две смены. Если учитель имеет в школе собственный кабинет, подарите учителю что-то полезное для комфортной работы: ортопедическую подушку на офисный стул, увлажнитель воздуха, механическую точилку, внешний аккумулятор.

Эмоции

Ни один подарок учитель не запомнит так хорошо, как подарок, вызвавший бурю эмоций. Смонтируйте для учителя видеопоздравление, соберите коробочку с теплыми пожеланиями, оформите яркую стенгазету. Или же проведите вместе с учителем добрую акцию. К примеру, в школах Челябинска уже много лет проходит акция «Дети вместо цветов». Школьники дарят своему педагогу букет от класса, а сэкономленные на цветах деньги передают на лечение больных детей.

Общее дело позволит учителю и ребятам ощутить себя одной командой, что еще не раз пригодится в течение учебного года.

Ранее директор челябинской гимназии № 1 Дамир Тимерханов рассказал Первому областному информагентству, что традиция дарить цветы в День знаний вымирает как динозавры.