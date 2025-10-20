Ученые ЮУрГУ создали энергоэффективную систему для умного дома

Новая программа автоматически регулирует освещение в зависимости от присутствия людей и естественной освещенности

Специалисты Южно-Уральского государственного университета разработали программное обеспечение для экономии электроэнергии в системах «умный дом», сообщает пресс-служба вуза.

Система автоматически включает освещение только при обнаружении движения и регулирует его интенсивность в зависимости от уровня естественного света. Это позволяет значительно снизить энергопотребление при сохранении комфорта и безопасности.

«При ночном перемещении по дому система активирует мягкую подсветку локальных зон, которая следует за пользователем. Это позволяет избежать столкновений с предметами и не будит ярким светом других членов семьи», — поясняет преподаватель кафедры электропривода, мехатроники и электромеханики ЮУрГУ Варвара Сычева.

Разработка реализована на платформах HomeAssistant и ESPHome, позволяющих пользователям управлять системой через веб-интерфейс или Android-приложение. Особенностью решения стала возможность интеграции устройств разных производителей в единый сценарий без использования облачных сервисов.

Программа уже готова к коммерческому внедрению и может применяться не только в жилых помещениях, но и на коммерческих и промышленных объектах.

