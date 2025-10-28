Ученые ЮУрГУ ищут лекарство от рака груди в китайских травах

Уже удалось запустить процесс самоуничтожения больных клеток, но пока только в пробирке

Ученые ЮУрГУ в составе международной исследовательской группы изучили потенциал препаратов традиционной китайской медицины в борьбе с одним из самых агрессивных видов рака — тройным отрицательным раком молочной железы. Исследование показало, что ряд растительных соединений способен подавлять рост и деление раковых клеток, сообщает пресс-служба вуза.

Работа проводилась под руководством директора Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Ирины Потороко с участием молодых ученых Аммара Кади и Вариши Анжум совместно с коллегами из Индии и Ирана. Полезные для борьбы с онкоклетками качества обнаружились у алкалоидов «ву-жу ю» (рутакарпин), «инь-ян хо» (икариин), «ку-шен» (матрин), «зи-хао» (шиконин), «бушен-чуангу» (остол, растение снежный пастернак) и метаболит из лопуха (арктигенин).

«Мы не утверждаем, что эти растения — самостоятельное лекарство. Они представляют собой чрезвычайно важный и богатый источник химических веществ. Научно обоснованная интеграция этих природных соединений в современную онкологию может привести к более эффективным комплексным стратегиям лечения», — заявили молодые ученые ЮУрГУ Аммар Кади и Вариша Анжум.

Эксперименты проводились in vitro (в пробирке под микроскопом) и доказали, что вещества способны запускать в раковых клетках механизм самоуничтожения и препятствовать образованию метастазов. При этом клинических испытаний на людях пока не было, и как препараты действуют на организм человека в целом — неизвестно.

Результат опубликован в международном журнале «Фронтиры фармакологии», входящем в первый квартиль научных изданий Scopus.

В Челябинске создают удобрения с наноцинком для защиты растений — над уникальной добавкой также работают ученые ЮУрГУ.