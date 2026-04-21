Ученые из Челябинска предложили подтверждать трудовой стаж свидетельскими показаниями

Это поможет миллионам пожилых россиян, чьи документы утеряны или уничтожены

Ученые Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из Уральского государственного экономического университета выступили с инициативой, способной кардинально облегчить жизнь пожилым людям при оформлении пенсии. Они предлагают законодательно закрепить возможность подтверждать трудовой стаж не только бумагами, но и показаниями свидетелей, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Ученые выделяют несколько системных проблем, которые мешают людям оформлять пенсии.

Главный барьер — потерянные документы и ликвидированные предприятия. Особенно остро это бьет по гражданам с «советским» стажем и тем, кто трудился в бывших республиках СССР.

Вторая проблема — теневая занятость и низкие официальные доходы. Третий фактор — недоверие к негосударственным пенсионным программам. Демографический кризис лишь усугубляет ситуацию: старение населения и низкая рождаемость создают давление на бюджет. Повышение пенсионного возраста, как отмечают авторы, не решило проблему, а лишь снизило конкурентоспособность пожилых на рынке труда.

Чтобы исправить ситуацию, ученые предлагают комплексный подход: упростить восстановление утраченных документов через цифровизацию архивов, усилить контроль за «серыми» зарплатами и, самое главное, — легализовать подтверждение стажа свидетельскими показаниями. Это позволит тысячам пожилых людей, чьи документы сгорели при пожаре или потерялись после развала СССР, наконец оформить пенсию без многолетних судебных тяжб.

А пока профессор кафедры конституционного и административного права ЮУРГУ Андрей Кузьмин советует землякам заранее проверять свой стаж через личный кабинет на «Госуслугах» и собирать любые возможные справки.

