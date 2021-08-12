Школы Челябинской области введут «плавающее» расписание

Директора разведут потоки детей, чтобы сократить риск распространения коронавируса

В учебном году 2021/22 школы Челябинской области обязаны соблюдать дополнительные меры профилактики распространения коронавируса. Все они уже применялись в прошлом году. Но напомнить о ряде особенностей все же стоит, чтобы родители позже не задавались вопросами: а почему учебный процесс организован именно так?

«Прежде всего мы надеемся, что учебный год начнется в штатном, очном режиме. Но нам придется соблюдать целый ряд профилактических мер», — говорит первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Праздник Первого сентября в школах отмечать будут. Если погода выдастся солнечной, то линейки пройдут на улице. На них допустят родителей, однако взрослые должны быть в масках. Если погода будет плохой и линейки перенесут в здание школы, то родителей внутрь не пустят, а сами праздничные мероприятия пройдут строго по классам.

Как и в прошлом году, во всех школах должны вести дополнительную дезинфекцию помещений, а у детей и педагогов должен быть свободный доступ к антисептикам. При входе в школу у детей будут измерять температуру. Такой «утренний фильтр» позволит выявить школьников с температурой и другими признаками ОРВИ. В то же время врачи призывают родителей проводить такой фильтр по утрам дома.

«Если вы видите, что ребенок недомогает, пусть останется дома. Вызовите ребенку врача. Даже в поликлинику его водить не надо. Там вы тоже можете заразить детей, которые пришли на прием в профилактических целях», — говорит врач-инфекционист Елена Корнеева.

Главным способом профилактики коронавируса и других инфекций по-прежнему остается разведение потоков детей.

«Так, в больших городских школах, где учится не одна тысяча человек, будет „плавающее“ расписание. Учебный день у разных параллелей будет начинаться в разное время. Кто-то будет приходить к первому уроку, кто-то ко второму. Из-за этого также в отдельных школах увеличится число классов, которые учатся во вторую смену», — поясняет Елена Коузова.

Чтобы ребята как можно меньше перемещались по самой школе, за классами закрепят отдельные кабинеты. Выходить из них детям придется только на физкультуру, технологию, информатику и в различные лаборатории, из которых проблематично перенести необходимые для занятий пробирки и инструменты в отдельный класс.

Наполняемость столовых, согласно антикоронавирусным требованиям, не должна превышать 50%. Поэтому питаться дети будут не вместе на большой перемене, а в разное время. Пищеблок также обязан развести потоки детей.

Рост заболеваемости среди школьников может начаться в середине сентября.

«В сентябре дети возвращаются в школы. И через две недели мы всегда наблюдаем рост заболеваемости ОРВИ», — говорит начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора Челябинской области Раиса Косарева.

Однако противоэпидемические меры, по словам Косаревой, уже показали свою эффективность в прошлом году. Если большая часть педагогов еще и привьется от коронавируса, ситуация в школах должна быть спокойной.

На сегодняшний день среди заболевших коронавирусом только 11% — дети. Причем, как правило, болеют малыши до года и дошколята — воспитанники детских садов.