Участников проекта «Герои Южного Урала» объединяет стремление развивать регион

В июле завершится обучение первого потока кадровой программы

В Челябинской области ветераны спецоперации, вернувшиеся к мирной жизни, адаптируются с помощью региональной кадровой программы «Герои Южного Урала». Проект не только позволяет им быстрее найти способ реализовать свой потенциал, но и готовит сплоченную команду управленцев для региона.

«Программа „Герои Южного Урала“ — важный шаг в системной работе с резервом региона. Особенно ценно, что она ориентирована на людей с реальным опытом принятия решений в экстремальных условиях. Это не просто переподготовка — это инвестиция в будущее управленческой среды Челябинской области. Уверен, выпускники программы станут надежной опорой для развития территорий и ключевых отраслей», — отметил заместитель главы Златоустовского городского округа по общим вопросам Артем Дьячков.

Обучение первого потока завершится уже в июле. Участники получат дипломы и смогут претендовать на руководящие должности в компаниях региона, госорганах и на местных предприятиях.